На Полтавщине женщины делали уклоняющихся многодетными папочками

Фото: Национальная полиция

В Полтавской области разоблачили женщин, которые организовали схему для уклоняющихся. Теперь им может угрожать тюрьма

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Разоблачили женщин в возрасте 37 и 60 лет. Они зарегистрировали военнообязанного мужчину отцом троих детей. Благодаря этому он мог получить отсрочку от мобилизации и беспрепятственно уехать за границу.

"Во время личного обыска у одной из правонарушительниц, правоохранители изъяли денежные средства в сумме 200 тысяч гривен и другие вещественные доказательства", - говорят в полиции.

Женщинам грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.