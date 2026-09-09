Обогатилась на 160 миллионов: НАБУ сообщило о подозрении экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК

Фото из открытых источников

НАБУ и САП направили в суд производство по бывшему председателю Хмельницкой МСЭК. Известно, что речь идет также о ее муже и сыне

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

По версии следствия, руководитель "Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы", которая была депутатом областного совета, за период 2020-2024 годов незаконно обогатилась на около 160 миллионов гривен. В схему она привлекла своего мужа и сына.

"Часть средств она легализовала из-за фиктивной продажи недвижимости, после чего при содействии мужчины вывезла их за границу и разместила на счетах в зарубежных банках", - говорят в НАБУ.

Напомним, что НАБУ и САП сообщили о еще одном подозрении по делу "Форест Гамп". Известно, что речь идет о влиятельном бизнесмене, ранее бывшем депутатом.