Николаев под огнем РФ: двое погибших, среди девяти пострадавших – годовалый ребенок

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате российских атак на Николаев сегодня после обеда погибли два человека. Еще девять человек пострадали, среди них – годовалый мальчик

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews.

По его словам, ребенку предоставили необходимую медицинскую помощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно. Остальные пострадавшие находятся в больницах в состоянии разной степени тяжести.

Решетилов добавил, что российские войска почти сутки атакуют Николаев и область.

"За каждой такой атакой – человеческие жизни, боль семей и наших общин", – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 9 сентября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", S8000 "Бандероль", а также 196 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 23 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.