Удар РФ по потягу на Сумщині: в лікарні померли дві жінки

Фото: ДСНС

У лікарні померли дві жінки, які напередодні постраждали внаслідок російської атаки на пасажирський потяг у Сумському районі

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, загиблим було 60 та 79 років. Обидві жінки отримали важкі поранення, лікарям не вдалося врятувати їхні життя.

Ще двоє постраждалих перебувають у важкому стані та отримують необхідну медичну допомогу.

"Росіяни свідомо вдарили по цивільному транспорту безпілотниками. Це черговий цинічний злочин, який забрав життя невинних людей", – наголосив Григоров.

Він висловив співчуття рідним загиблих та побажав швидкого одужання всім постраждалим.

Нагадаємо, 8 вересня в Сумській області росіяни атакували приміський дизельний поїзд. Внаслідок удару локоматив та пасажирський вагон загорівся. Було відомо, що внаслідок атаки постраждали 10 людей.

9 вересня о 10:00 російські війська завдали удару безпілотником типу "Шахед" по потягу на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей.