На Буковине "работодатель" украл у женщины все деньги с карты

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В Буковине женщина стала жертвой аферистов. Это случилось, когда ей предложили подработку

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

42-летняя местная жительница обратилась в полицию. По ее словам, в одном из мессенджеров она получила предложение работы: выполнять задачи по продвижению рейтинга товаров в интернет-магазине. Женщина доверилась работодателю и перечислила ему более 70 тысяч гривен.

"Сведения об указанном факте противоправных действий полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили аферистов, которые предлагали людям услуги "ясновидцев" и "целителей". Они "лечили и снимали порчи", зарабатывая на доверчивых людях.