На Буковине "работодатель" украл у женщины все деньги с карты
В Буковине женщина стала жертвой аферистов. Это случилось, когда ей предложили подработку
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
42-летняя местная жительница обратилась в полицию. По ее словам, в одном из мессенджеров она получила предложение работы: выполнять задачи по продвижению рейтинга товаров в интернет-магазине. Женщина доверилась работодателю и перечислила ему более 70 тысяч гривен.
"Сведения об указанном факте противоправных действий полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорят в полиции.
Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили аферистов, которые предлагали людям услуги "ясновидцев" и "целителей". Они "лечили и снимали порчи", зарабатывая на доверчивых людях.