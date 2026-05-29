На Сумщине российский дрон упал на крышу дома и не сдетонировал

В Сумской области взрывотехники полиции обезвредили боевую часть российского ударного беспилотника, который во время вражеской атаки упал на крышу жилого дома и не сдетонировал

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На место происшествия оперативно прибыли мобильная группа управления взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области.

В ходе обследования правоохранители установили, что боевая часть дрона представляет серьезную опасность для жителей.

Полицейские провели осмотр территории и разминировали взрывоопасный элемент. После этого опасный предмет изъяли для дальнейшего уничтожения безопасным способом.

В полиции в очередной раз отмечают, что российские беспилотники, ракеты и их обломки могут оставаться смертельно опасными даже после падения.

Граждан призывают в случае обнаружения подозрительных предметов не приближаться к ним, не затрагивать и немедленно сообщать о находке на спецлинию 102.

