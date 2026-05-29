Прокуратура через суд вернула в бюджет Киева 345 тысяч гривен переплаты за "фиктивные" работы

Прокуратура в апелляционном суде обязала общество вернуть в столичный бюджет 345 тыс. грн, переплаченных ему за работы по бурению артезианской скважины

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По делу по иску Подольской окружной прокуратуры Киева Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение взыскать с одного из обществ в бюджет деньги, полученные в качестве оплаты за строительные работы, объемы которых были существенно завышены.

Прокуратура установила, что коммунальное предприятие Киевводфонд по результатам публичной закупки заключило с обществом договор на выполнение работ по бурению артезианской скважины в Оболонском районе Киева. В дальнейшем на основании актов приемки выполненных строительных работ эти работы оплатили из столичного бюджета.

В то же время, экспертизами подтверждено несоответствие фактической глубины скважины и длины смонтированных труб данным, указанным в документах, а также завышение стоимости отдельных материалов. То есть, подрядчику чрезмерно уплатили 345 тыс. грн.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении окружной прокуратуры, однако Киевская городская прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в апелляционном порядке.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований удовлетворения иска прокурора и взыскания из общества в столичного бюджета денег, безосновательно уплаченных за невыполненные работы.

