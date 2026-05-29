29 мая 2026, 16:56

Прокуратура через суд вернула в бюджет Киева 345 тысяч гривен переплаты за "фиктивные" работы

Фото: Киевская городская прокуратура
Прокуратура в апелляционном суде обязала общество вернуть в столичный бюджет 345 тыс. грн, переплаченных ему за работы по бурению артезианской скважины

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По делу по иску Подольской окружной прокуратуры Киева Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение взыскать с одного из обществ в бюджет деньги, полученные в качестве оплаты за строительные работы, объемы которых были существенно завышены.

Прокуратура установила, что коммунальное предприятие Киевводфонд по результатам публичной закупки заключило с обществом договор на выполнение работ по бурению артезианской скважины в Оболонском районе Киева. В дальнейшем на основании актов приемки выполненных строительных работ эти работы оплатили из столичного бюджета.

В то же время, экспертизами подтверждено несоответствие фактической глубины скважины и длины смонтированных труб данным, указанным в документах, а также завышение стоимости отдельных материалов. То есть, подрядчику чрезмерно уплатили 345 тыс. грн.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении окружной прокуратуры, однако Киевская городская прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в апелляционном порядке.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований удовлетворения иска прокурора и взыскания из общества в столичного бюджета денег, безосновательно уплаченных за невыполненные работы.

Напомним, что прокуратура в суде оспаривает незаконное изменение целевого назначения под застройку земли, на которой расположена ледовая арена "Льдинка" в парке " Победа ".

