Российские угрозы ударов по Киеву: что это было и чего ждать дальше

И хотя угрожают Украине, однако пугали западный дипломатический корпус в Киеве и пытались давить на США

И хотя угрожают Украине, однако пугали западный дипломатический корпус в Киеве и пытались давить на США

Еще в начале недели МИД РФ выступил с угрозами "нанесения системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве". Новых ударов по Киеву пока нет. Это не значит, что их не будет. Раз анонсировали, значит удары будут. Другое дело, что российские войска не могут предпринимать массированных ракетно-дроновых атак по Киеву каждый день, и, видимо, не могут и каждую неделю. Им нужно копить ресурс для таких ударов.

Тем не менее уже несколько дней российские угрозы ударов по Киеву остаются одной из главных политических тем, предметом обсуждений и прогнозов.

Пока это выглядит как мощная российская ИПСО (информационно-психологическая спецоперация), я бы даже сказал – "психическая атака", но с применением МИД РФ. И хотя угрожают Украине, однако пугали западный дипломатический корпус в Киеве и пытались давить на США.

Такой вывод обусловлен контекстом этого заявления, тем, кто сделал это заявление, и на кого оно направлено. Это была угроза не со стороны Путина (это был бы самый высокий уровень такой угрозы), не Минобороны РФ, не Песков, и это не заявление российского Совбеза. Это было заявление российского МИДа. И речь шла фактически об обращении к дипломатическому корпусу, который работает в Киеве. Вроде бы все официально и на достаточно высоком уровне, но воспринималось как пропагандистское заявление, хотя и с большими рисками новых ракетных атак на Киев. Обратите внимание, что подобные угрозы были и раньше.

В Кремле таким образом хотели напугать мировое сообщество, и конкретно дипломатический корпус в Киеве, угрозой эскалации войны и угрозой массированных и регулярных ударов по Киеву. Они хотели спровоцировать эффект паники. Если бы из Киева массово уехали послы и дипломаты других стран, как это было в феврале 2022 года, это выглядело бы как страх перед Москвой, означало бы признание доминирования России в войне против Украины. А если бы вслед за эвакуацией дипломатов из Киева стали бы бежать и жители столицы Украины, это был бы двойной эффект. Политико-психологическая победа была одержана Россией даже без применения оружия.

Но этого не вышло. Принципиальную позицию проявили в Европейском союзе, представители которого четко заявили, что европейские дипломаты и дальше будут работать в Киеве. Паника не возникло и среди киевлян. Заявление российского МИДа осудили в ООН и около 50 стран мира. Даже в китайском МИДе призвали обе стороны не предпринимать шагов по эскалации военных действий. Обращение было якобы к обеим воюющим сторонам (и это в традиционном китайском стиле), но угрозы были со стороны РФ, и выходит так, что в первую очередь (пусть и косвенно) предупреждали именно россиян.

Российский министр Лавров лично позвонил по телефону госсекретарю США Марко Рубио, чтобы тот передал это российское предупреждение лично Трампу. Это и определяло главного объекта этой ИПСО – Президента США. В России очень недовольны исчезновением "духа Анкориджа", что США уже не принуждают Украину к уступкам и выводу украинских войск из Донбасса. И в Кремле явно хотели напугать американцев эскалацией войны в Украине и возобновить мирные переговоры на российских условиях. Однако похоже, что и эта попытка провалилась. Рубио отреагировал очень сдержанно, мол, о российских угрозах и так все знают. Со стороны Трампа никакой реакции. Президент США сейчас сосредоточен исключительно на иранской проблеме. Очень важно и в политическом, и даже в психологическом смысле, что продолжает свою работу в Киеве посольство США.

Отчасти, и в чисто пропагандистском смысле, заявление МИД РФ было направлено и на внутреннюю российскую аудиторию. В России все большее недовольство и разочарование слишком затянувшейся войной. На фронте нет побед, удары по украинским городам не поражают российских поклонников войны. Поэтому Кремлю нужно демонстрировать воинственность, "удары возмездия" и т.п.

Наконец, заявление МИД РФ может являться прикрытием определенной эскалации войны со стороны России. На фронте это не удается, поэтому ставка может делаться именно на воздушную войну, особенно в условиях, когда украинским ПВО не хватает ракет-перехватчиков для систем "Patriot".

Чего ждать дальше? Речь идет не только о вероятности ракетных атак на Киев, но и о дальнейшем ходе войны и переговорном процессе о ее завершении.

К сожалению, наиболее вероятный сценарий на ближайшие недели и месяцы (в течение лета) – попытка эскалации войны со стороны России. В Кремле все еще надеются на свое летнее наступление. "Весеннее наступление" российских войск полностью провалилось. Поэтому Генштаб РФ надеется на вторую попытку – летом. Путин все еще хочет военной победы или хотя бы определенного продвижения на фронте, что усилило бы переговорные позиции России. Однако планы Кремля на захват всей территории Донбасса уже летом сейчас выглядят крайне нереалистичными. Параллельно ставка делается на усиление воздушной войны против Украины. Но в такой войне все мощнее становятся возможности Украины и все больше проблем возникает для России.

В случае если американцам удастся завершить переговорную эпопею с Ираном, может быть попытка (при участии Виткоффа и Кушнера) возобновления мирных переговоров в трехстороннем формате. Но если в центре переговоров снова будет территориальный вопрос, то никакого прогресса в этих переговорах не будет.

На мой взгляд, новое окно возможностей для реального возобновления переговорного процесса может появиться осенью, если провалится попытка летнего наступления россиян, если украинские воздушные удары смогут вызвать топливный кризис в отдельных российских регионах и еще больше ослабят способность России продолжать войну против Украины, если будет усилено санкционное давление на Россию, а США в переговорном процессе сделают акцент на прекращении огня, а не на территориальном вопросе, и если Вашингтон в ходе переговоров начнет оказывать давление не на Украину, а на Россию.