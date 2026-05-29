Херсон под обстрелами: девять раненых в результате атак врага

В течение 29 мая 2026 года армия РФ избивала по Херсонщине из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерией, минометным оружием и дронами разного типа

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии девять человек получили ранения.

Все пострадавшие – жители Херсона, которые получили травмы разной степени в результате артиллерийских ударов и использования врагом БпЛА.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, складские помещения, грузовой и легковой автотранспорт.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что утром 29 мая российские оккупационные войска нанесли авиаудар по частному сектору поселка Малотарановка Краматорской общины в Донецкой области.