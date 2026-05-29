Смертельное ДТП в Харькове: заместитель мэра получил подозрение

Правоохранители начали расследовать смертельное ДТП, которое на днях произошло в Харькове. Подозреваемым стал заместитель городского головы Иван Кузнецов

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Авария произошла 28 мая 2026 около 15:35 в Харькове на перекрестке ул. Клочковская и пер. Кравцово. Водитель FORD F150 (заммэра города) поворачивал налево и не предпочел в движении мотоцикл, который двигался по встречной полосе прямо. В результате иномарка и мотоцикл столкнулись.

К сожалению, от полученных травм 43-летний мотоциклист скончался в карете скорой помощи. Теперь заместитель мэра города официально получил подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Напомним, Иван Кузнецов сложил полномочия заммэра в связи с расследованием ДТП. Он назвал эту аварию настоящей трагедией и выразил соболезнования родным погибшего. Он также заявил, что будет сотрудничать со следствием.