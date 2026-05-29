СБУ ударили по объекту разведки ФСБ в Краснодарском крае

Фото из открытых источников

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В СБУ рассказали, что этот центр ФСБ находится в Темрютском районе Краснодарского края. Его россияне использовали для наведения ракет и беспилотников по территории Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников.

В результате атаки СБУ повреждены ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки россиян.

"Такие спецоперации имеют стратегическое значение, ведь ослабляют возможности России контролировать воздушное пространство, координировать работу средств ПВО и наводить удары по Украине. Поражение центров радиоэлектронной разведки открывает новые возможности для украинских дронов и усложняет россии защиту военных объектов в глубоком тылу", - говорят в СБУ.

Напомним, ранее Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным и военно-экономическим объектам в РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Одной из ключевых целей стал нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ.