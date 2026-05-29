Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка "влетела" в грузовик

Фото: Национальная полиция

Авария произошла на автодороге между селами Большая Солтановка и Малая Солтановка. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно водитель Ford не справился с управлением. В результате он столкнулся с грузовиком МАЗ. К сожалению, в результате ДТП 71-летний водитель легковой скончался от полученных травм в больнице.

"По данному факту следователи полиции Киевской области начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на автодороге вблизи населенного пункта Нестеренко Харьковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля.