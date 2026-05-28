Российские БпЛА атаковали Славянск: повреждены жилые дома
Российские войска 28 мая атаковали Славянск в Донецкой области ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадавших нет
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.
Из-за атаки повреждены два многоквартирных дома. Также произошел пожар в общественном здании.
Спасатели работали на месте происшествия под постоянной угрозой повторных ударов. Из-за опасности чрезвычайным работникам неоднократно приходилось прерывать работу и переходить в укрытие.
Несмотря на сложные условия, пожар удалось ликвидировать.
Напомним, что на пограничные Сумщины 28 мая в результате атаки российского дрона погибли два гражданских человека.
