29 мая 2026, 16:20

Миллион долларов на поставках дронов: НАБУ и САП разоблачили чиновника пограничной службы

Фото из открытых источников
НАБУ и САП разоблачили должностного лица Государственной пограничной службы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в августе прошлого года одна из воинских частей ГНСУ инициировала закупку партии беспилотных авиационных комплексов. К участию в переговорной процедуре было допущено частное общество, предлагавшее поставить необходимую продукцию за 825 миллионов гривен.

Впоследствии владелец другой фирмы, производившей беспилотники, попросил не снижать цены, поскольку победителем должна была стать его компания. Однако директор общества предоставил обновленное коммерческое предложение с пониженной стоимостью дронов, благодаря чему его компания одержала победу.

Владелец компании-конкурентки по сговору с пограничниками потребовал у победителя закупки взятку. Он заявил, что якобы для беспроблемного заключения договора и последующего приема техники должностными лицами ГНСУ необходимо уплатить миллион долларов США. Эту сумму сам владелец компании и чиновники пограничной службы планировали разделить между собой.

"Для окончательного убеждения директора общества в необходимости предоставить взятку ему организовали телефонный разговор с представителем ГНСУ, в ходе которого тот сообщил, что все требования предъявляются по согласованию с Администрацией ведомства", - говорят в НАБУ.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.

