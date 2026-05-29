На Сумщині російський дрон впав на дах будинку і не здетонував

У Сумській області вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російського ударного безпілотника, який під час ворожої атаки впав на дах житлового будинку та не здетонував

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На місце події оперативно прибула мобільна група управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області.

Під час обстеження правоохоронці встановили, що бойова частина дрона становить серйозну небезпеку для мешканців.

Поліцейські провели огляд території та здійснили розмінування вибухонебезпечного елемента. Після цього небезпечний предмет вилучили для подальшого знищення у безпечний спосіб.

У поліції вкотре наголошують, що російські безпілотники, ракети та їх уламки можуть залишатися смертельно небезпечними навіть після падіння.

Громадян закликають у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про знахідку на спецлінію 102.

