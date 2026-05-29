10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
00:55  29 травня
Співачка Надя Дорофєєва зізналась про поганий стан здоров'я
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 07:26

На Сумщині російський дрон впав на дах будинку і не здетонував

29 травня 2026, 07:26
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Сумській області вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російського ударного безпілотника, який під час ворожої атаки впав на дах житлового будинку та не здетонував

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На місце події оперативно прибула мобільна група управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області.

Під час обстеження правоохоронці встановили, що бойова частина дрона становить серйозну небезпеку для мешканців.

Поліцейські провели огляд території та здійснили розмінування вибухонебезпечного елемента. Після цього небезпечний предмет вилучили для подальшого знищення у безпечний спосіб.

У поліції вкотре наголошують, що російські безпілотники, ракети та їх уламки можуть залишатися смертельно небезпечними навіть після падіння.

Громадян закликають у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про знахідку на спецлінію 102.

Нагадаємо, в Одесі рятувальники та вибухотехніки знешкодили російський безпілотник, який влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15 поверху.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна дрон вибухонебезпечні предмети бойова часть вибухотехніки
На Сумщині окупанти атакували FPV-дронами цивільне подружжя
28 травня 2026, 18:20
Російські БпЛА атакували Слов'янськ: пошкоджено житлові будинки
28 травня 2026, 17:48
Обстріл дитячого майданчика у Херсоні: лікарі борються за життя мами й трирічної дитини
28 травня 2026, 11:32
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Випив, посварився і підпалив будинок: на Закарпатті затримали 24-річного чоловіка
29 травня 2026, 11:33
ЄС відреагував на інцидент у Румунії з російським дроном: що заявили
29 травня 2026, 11:03
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
29 травня 2026, 10:49
На Чернігівщині горіла школа після атаки російського БпЛА
29 травня 2026, 10:28
Ранкова атака РФ на Запоріжжя: поранено трьох людей
29 травня 2026, 10:15
РФ вдарила по Україні 232 дронами та ракетою: зафіксовано влучання у 14 локаціях
29 травня 2026, 09:59
На Донеччині поліцейських підозрюють у побитті підлітка
29 травня 2026, 09:41
Російський дрон влетів у багатоповерхівку в Румунії: МЗС різко відреагувало
29 травня 2026, 09:22
Удар по Криму та Донеччині: Сили оборони уразили РЛС "СТ-68" і склади РФ
29 травня 2026, 09:09
Дніпропетровщина під обстрілами: є поранений, пошкоджені будинки та авто
29 травня 2026, 08:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »