Фото: Офис Генерального прокурора

На Буковине ликвидировали масштабную схему незаконной переправки мужчин через государственную границу

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Десять участников превратили побег за границу в хорошо организованный бизнес. Среди их "клиентов" были не только военнообязанные, но и действующие военнослужащие.

Схема работала системно и слаженно. Трансферы по стране, конспиративные маршруты, ночная логистика, арендованные квартиры и гостиницы, GPS-навигация, радиостанции, тепловизоры, дроны и четкое распределение ролей между участниками.

Ежемесячно незаконно переправляли не менее 10 человек. С декабря прошлого года за границу таким способом попали около 60 человек. Ориентировочная прибыль организаторов превысила 700 тысяч долларов США.

Среди участников схемы – депутат Ирпенского городского совета и работник полиции из Черновицкой области.

По данным следствия, депутат перевозил мужчин и использовал свой статус для минимизации рисков при проверках. Полицейский координировал движение через блокпосты.

В дальнейшем людей скрывали, формировали в небольшие группы и переправляли в Румынию вне официальных пунктов пропуска.

Проведено 27 обысков в Черновицкой области и Киеве. Изъяты БпЛА, GPS-трекер, тепловизоры, камеры видеонаблюдения, 58 мобильных телефонов, 9 радиостанций, компьютерная техника, черновые записи, экипировка, оружие и наличные в разных валютах более чем на 2,5 млн грн.

Все участники схемы задержаны. Им сообщено о подозрении по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Суд уже избрал подозреваемым меры пресечения.

Санкции статей предусматривают до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

