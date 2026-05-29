Во Львовской области правоохранители задержали 32-летнего местного жителя жестоко избил своего знакомого бейсбольной битой и снимал свои действия на мобильный телефон

Отмечается, что инцидент произошел 28 мая.

В сети было опубликовано видео, на котором неизвестный мужчина наносит потерпевшему многочисленные удары, в том числе по голове, причинив тяжелые травмы.

В ходе проверки установлено, что событие произошло в городе Рудки Самборского района. Участниками конфликта оказались 32-летний местный житель и 62-летний потерпевший, житель одного из сел района.

Правоохранители задержали нападающего в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Пострадавший госпитализирован, он находится под наблюдением врачей.

По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

