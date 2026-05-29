На Киевщине мужчина открыл огонь из квартиры – подробности

Фото: Национальная полиция

В городе Яготин Бориспольского района мужчина открыл стрельбу из окна квартиры многоэтажки и повредил автомобиль

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 28 мая.

В результате стрельбы поврежден автомобиль. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. После проведения первоочередных следственных действий они задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением оружия.

Сейчас идет досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, правоохранители объявили о подозрении мужчине, который устроил стрельбу у многоэтажки в Днепровском районе столицы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил похвастаться перед товарищами оружием, достал пистолет и дважды выстрелил вверх.