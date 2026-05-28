В Сумской области оккупанты атаковали гражданскую супружескую пару с помощью FPV-дронов

В Сумской области 28 мая в результате атаки российских дронов по гражданскому транспорту пострадали супруги

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Инцидент произошел в Хутор-Михайловской общине. По данным местных властей, 67-летний мужчина и 65-летняя женщина ехали гражданским бусом и везли продукты в одно из пограничных деревень, когда российские военные нанесли двойной удар беспилотниками по автомобилю.

Супруги выжили и получили необходимую медицинскую помощь. Пока угрозы их жизни нет.

Во власти подчеркивают, что передвижение по приграничным территориям Сумской области остается крайне опасным из-за активности российских дронов и атаки по гражданским людям и транспорту.

Напомним, что на пограничные Сумщины 28 мая в результате атаки российского дрона погибли два гражданских человека.