29 мая 2026, 12:14

Горящие грузовики и тралы РФ: ГУР показало эффектные кадры ударов

Скриншот с видео
Подразделения беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают наносить удары по российской логистике на временно оккупированных территориях юга Украины

Об этом сообщило ГУР МО, передает RegioNews.

В частности, операторы ГУР блокируют сухопутный коридор "Крым – Донецк" и уничтожают технику российских войск в глубоком тылу противника.

Под огневым контролем украинских разведчиков находятся участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем.

На обнародованном видео зафиксировано поражение российских топливозаправщиков, грузовиков и трала.

Напомним, в ночь на 28 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупационных войск. В частности, в Феодосии на временно оккупированной территории АР Крым поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных объектов "СТ-68".

Украина РФ война ГУР техника оккупанты Крым Донецкая область
