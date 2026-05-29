Горящие грузовики и тралы РФ: ГУР показало эффектные кадры ударов
Подразделения беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают наносить удары по российской логистике на временно оккупированных территориях юга Украины
Об этом сообщило ГУР МО, передает RegioNews.
В частности, операторы ГУР блокируют сухопутный коридор "Крым – Донецк" и уничтожают технику российских войск в глубоком тылу противника.
Под огневым контролем украинских разведчиков находятся участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем.
На обнародованном видео зафиксировано поражение российских топливозаправщиков, грузовиков и трала.
Напомним, в ночь на 28 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупационных войск. В частности, в Феодосии на временно оккупированной территории АР Крым поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных объектов "СТ-68".