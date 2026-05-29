В Херсоне объявлены подозрения палачам, которые издевались над гражданскими в захваченном участке

Херсонская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников оккупационных структур. Среди них — кадровый сотрудник ФСБ РФ и трое псевдополицейских

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Следствием установлено, что во время оккупации Херсона они поддерживали оккупационный режим, участвовали в задержаниях, нелегальных заключениях и гражданских допросах в одном из захваченных отделений полиции.

От неправомерных действий обвиняемых пострадали не менее трех гражданских людей.

Одного из пострадавших удерживали в холле захваченного здания полиции двое суток с постоянно пристегнутыми на руках наручниками. Периодически его водили на "допросы", где били дубинкой и ногами, заставляли подписать документ об "отсутствии претензий" по похищению его имущества.

Другого мужчину удерживали почти два месяца. Во время допросов от него пытались получить информацию о местонахождении имущества госучреждений – применяли физическое насилие и унижение.

Еще один задержанный заставлялся признаться в краже. Его избивали и имитировали расстрел. После подписания "признания" мужчину отпустили.

Обвиняемым инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Двум из них также занятие должностей в незаконных правоохранительных органах (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Поскольку подозреваемые скрываются от правосудия, они объявлены в розыск.

Судебное разбирательство будет проходить в заочном порядке.

