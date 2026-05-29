12:14  29 мая
Горящие грузовики и тралы РФ: ГУР показало эффектные кадры ударов
10:49  29 мая
На Львовщине мужчина жестоко избил знакомого и снимал это на видео
08:22  29 мая
На Киевщине мужчина открыл огонь из квартиры – подробности
UA | RU
UA | RU
29 мая 2026, 17:20

В Херсоне объявлены подозрения палачам, которые издевались над гражданскими в захваченном участке

29 мая 2026, 17:20
Читайте також українською мовою
Фото: Херсонская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Херсонская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников оккупационных структур. Среди них — кадровый сотрудник ФСБ РФ и трое псевдополицейских

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Следствием установлено, что во время оккупации Херсона они поддерживали оккупационный режим, участвовали в задержаниях, нелегальных заключениях и гражданских допросах в одном из захваченных отделений полиции.

От неправомерных действий обвиняемых пострадали не менее трех гражданских людей.

Одного из пострадавших удерживали в холле захваченного здания полиции двое суток с постоянно пристегнутыми на руках наручниками. Периодически его водили на "допросы", где били дубинкой и ногами, заставляли подписать документ об "отсутствии претензий" по похищению его имущества.

Другого мужчину удерживали почти два месяца. Во время допросов от него пытались получить информацию о местонахождении имущества госучреждений – применяли физическое насилие и унижение.

Еще один задержанный заставлялся признаться в краже. Его избивали и имитировали расстрел. После подписания "признания" мужчину отпустили.

Обвиняемым инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Двум из них также занятие должностей в незаконных правоохранительных органах (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Поскольку подозреваемые скрываются от правосудия, они объявлены в розыск.

Судебное разбирательство будет проходить в заочном порядке.

Напомним, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ разоблачили депутата Херсонского областного совета VIII созыва и еще трех человек, подозреваемых в ведении аграрного бизнеса в интересах государства-агрессора на временно оккупированной территории.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупация Херсон пытки
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
Вступили в "Единую Россию" и ЛДПР: двое херсонских "депутатов" пойдут под суд
29 мая 2026, 18:59
Угрожал прохожим и напал на патрульных: в Киеве задержали дебошира
29 мая 2026, 18:51
В Херсоне задержан оператор, работавший на вражескую телекомпанию
29 мая 2026, 18:17
Херсон под обстрелами: девять раненых в результате атак врага
29 мая 2026, 17:57
СБУ ударили по объекту разведки ФСБ в Краснодарском крае
29 мая 2026, 17:35
Полицейские зверски пытали задержанного в Днепре: пострадавший оказался в реанимации
29 мая 2026, 17:32
Прокуратура через суд вернула в бюджет Киева 345 тысяч гривен переплаты за "фиктивные" работы
29 мая 2026, 16:56
Смертельное ДТП в Харькове: заместитель мэра получил подозрение
29 мая 2026, 16:35
На Буковине депутат и полицейский организовали "трафик" лиц, уклоняющихся от призыва, в Румынию
29 мая 2026, 16:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »