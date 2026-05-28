Врачи борются за жизнь членов многодетной семьи, попавшей под удар российских РСЗО в Шуменском микрорайоне Херсона. В результате взрыва на месте погиб отец, а его жена и две маленькие дочери получили тяжелые ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В крайне тяжелом состоянии находится трехлетняя девочка. Она получила взрывную травму и множественные обломочные ранения головы, тела и конечностей. Херсонские врачи оказали ей первую помощь и эвакуировали в Николаев. Там хирурги провели сложную операцию и удалили обломки из головы ребенка. Как только состояние девочки стабилизируется, ее переведут на дальнейшее лечение в столичный "Охматдет".

Состояние ее шестилетней сестры врачи оценивают как средней тяжести. Девочка получила взрывную травму и обломочные ранения спины. Ее уже прооперировали, сейчас угрозы для жизни ребенка нет.

Также медики борются за жизнь матери девочек. Женщина находится в тяжелом состоянии с контузией, взрывчатой и черепно-мозговой травмами, а также обломочными ранениями чрева и конечностей.

Глава ОВА отметил, что в семье есть еще двое детей – совершеннолетняя девушка и ее несовершеннолетний брат. Сейчас о них заботится служба по делам детей. Они получают всю необходимую помощь и поддержку.

Напомним, россияне обстреляли Шуменский микрорайон Херсона 27 мая около 17:45.