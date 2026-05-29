29 мая 2026, 16:08

Масштабная "бавовна": "Птицы Мадяра" показали видео поражение враждебных целей в Крыму и на Донбассе

Фото: Скриншот с видео
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины ночью поразили средства противовоздушной обороны российских войск во временно оккупированном Крыму, а также логистику и мобильную огневую группу врага на территории Донецкой, Запорожской и Луганской областей

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .

Среди пораженных целей — радиолокационная станция "СТ-68" с радиопрозрачным куполом в Феодосии в оккупированном Крыму, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Новофедоровке, а также железнодорожные цистерны с горюче-смазочными материалами в оккупированной Макеевке.

Кроме того, был поражен склад материально-технического обеспечения в захваченном Мариуполе, склад боеприпасов в Рубежном Луганской области и мобильная огневая группа российских войск в Хрящеватом Луганской области.

Напомним, что в ночь на 28 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупационных войск.

