Индусы, "метисы" и антимиграционные митинги...

Фото: fishki.net

Специалист по демографии Элла Либанова привела наконец сознательные цифры, угрожают ли нам сантехники из Индии. Оказалось, что не очень.

По ее словам, в интервью Суспильному – в 2024 году в Украине выдали шесть тысяч разрешений на работу для иностранных граждан, в 2025 – девять тысяч. Но в 2021 году таких разрешений было 22 тысячи.

Впрочем, сухой язык цифр не мешает некоему "уполномоченному по миграционной политике" Василию Воскобойнику пугать "метисами", которыми станут украинцы из-за каких-то смешанных браков с наехавшими.

Месье Василий как-то забывает, что в недалеком прошлом наша жизнь в СССР намешала таких коктейлей, что удивительно сказать, где мальтипу, а где бульдог.

Да и грубо говоря – хрен его знает, какой потенциальный жених лучше. Такие как балабол Воскобойник или, например Гаэль Монфис, который стал достойной парой нашей спортивной звезде Элине Светолиной.

Параллельно – некий француз Николя во Львове организует митинги против миграции. В свое время он хайпонул на наших телеках на том, что подучил украинский и меняет вышиванки.

Поэтому в условиях, когда локальные специалисты по вопросу подлинности находятся в пикселе на передовой, и этот мужчина уже стал экспертом.

Вангую, за подобные вещи – во Франции можно получить подозрение в ксенофобии. Поэтому мужчина не критикует мигрантскую политику у себя дома где-нибудь в округе Ле Пен, а перебрался на святую Галицию.

Примечательно – все эти хайпы на фоне мигрантов делаются тогда, когда должностные лица уровня Буданова заговорили о специальных центрах по рекрутингу иностранцев в наши силы обороны. Чтобы процесс был четким и упорядоченным.

Интересно, что в 2025 году "Новинарня" давала оценку первым плодам привлечения иностранцев:

"Это направление привлечения личного состава остается в тени общего внимания, но оно в несколько раз превышает показатели разрекламированной программы 18-24. Именно в этом году некоторые ТЦК и бригады взялись за активный рекрутинг в Латинской Америке. На сегодняшний день это действенный способ для пополнения боевых порядков пехоты. воевать за Украину".

Поэтому мне кажется, что эти страшилки метисами и индусами тесно связаны со срывом этого рекрутинга. Чтобы потенциальные наемники считали нас ксенофобами, и плюнули на затею поработать в Украине.

Что касается мигрантов. Здесь есть такая штука.

Сухофрукты у нас на базаре продает семья таджиков. Они выучили, когда у нас праздники, слова "спасибо", "прошу". Приднепровье.

Бояться надо не индусов, а провокаторов, хайпожер и долбней.

