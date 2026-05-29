Полицейские зверски пытали задержанного в Днепре: пострадавший оказался в реанимации

Фото: Офис Генерального прокурора

Двум бывшим стражам порядка одного из отделений полиции в г. Днепр сообщено о подозрении в пытках и причинении тяжких телесных повреждений мужчине, которого они задержали после бытового конфликта между соседями

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в июне 2024 года полицейские прибыли по вызову ножевого ранения между соседями в Днепровском районе. Один из мужчин во время конфликта ранил соседа, после чего сам вызвал скорую помощь.

Мужчина сразу признал, что нанес ранения, и сообщил правоохранителям обстоятельства происшествия. После этого полицейские надели на него наручники, вывели во двор и стали бить со словами, чтобы он "не забыл, что говорить в райотделе".

В течение 15 минут они нанесли потерпевшему более 20 ударов руками и ногами. После этого его в тяжелом состоянии доставили в районное управление полиции и сообщили о подозрении.

В дальнейшем мужчину пытались поместить в места несвободы, однако из-за критического состояния здоровья в принятии было отказано. После этого правоохранители несколько часов возили потерпевшего служебным автомобилем, а затем доставили в больницу под предлогом прохождения флюорографии.

Медики сразу госпитализировали мужчину в реанимационное отделение. У него диагностировали тяжелое состояние, значительную кровопотерю, травматический гемоторакс и перелом ребра.

После происшествия оба полицейских уволились из органов Нацполиции.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры им поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 127 и ч. 1 ст. 121 УК Украины - пытки и умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Напомним, что 28 мая криворожские полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений местному жителю.