20 мая 2026, 17:58

В Одессе на 15 этаже многоэтажки обезвредили неразорванный БпЛА с 50 кг взрывчатки

Фото: ГСЧС
В Одессе спасатели и взрывотехники обезвредили российский беспилотник, попавший в 24-этажный жилой дом и застрявший в фасаде на уровне 15 этажа

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews .

Наибольшую опасность представляла фугасно-зажигательная боевая часть дрона из более 50 кг не сдетонировавшей взрывчатки.

Поэтому дом оказался под угрозой.

Спасатели и полицейские провели сложную спецоперацию: с помощью коленчатого подъемника взрывотехник Нацполиции вручную разрядил и удалил боевую часть из стены дома.

После этого специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС проверили обломки дрона на наличие опасных веществ и радиационного фона. Впоследствии саперы безопасно транспортировали боевую часть для контролируемого уничтожения.

Благодаря действиям спасателей и правоохранителей угрозу жителям дома удалось полностью ликвидировать.

Напомним, что ранее в Кировоградской области уничтожили две боевые части ракеты общим весом 800 кг.

Одесса БПЛА взрывчатка ГСЧС
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
