В Одессе на 15 этаже многоэтажки обезвредили неразорванный БпЛА с 50 кг взрывчатки

В Одессе спасатели и взрывотехники обезвредили российский беспилотник, попавший в 24-этажный жилой дом и застрявший в фасаде на уровне 15 этажа

Наибольшую опасность представляла фугасно-зажигательная боевая часть дрона из более 50 кг не сдетонировавшей взрывчатки.

Поэтому дом оказался под угрозой.

Спасатели и полицейские провели сложную спецоперацию: с помощью коленчатого подъемника взрывотехник Нацполиции вручную разрядил и удалил боевую часть из стены дома.

После этого специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС проверили обломки дрона на наличие опасных веществ и радиационного фона. Впоследствии саперы безопасно транспортировали боевую часть для контролируемого уничтожения.

Благодаря действиям спасателей и правоохранителей угрозу жителям дома удалось полностью ликвидировать.

Напомним, что ранее в Кировоградской области уничтожили две боевые части ракеты общим весом 800 кг.