В Сумах российский дрон попал в здание ТЦК
В среду, 18 марта, в Сумах вражеский беспилотник попал в здание территориального центра комплектования
Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.
Тем временем глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что ударный БпЛА атаковал административное здание в Заречном районе города.
По его словам, в результате атаки пострадал несовершеннолетний.
16-летний парень находился вблизи места попадания. Его с ранением госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
Информация о других пострадавших и последствиях удара уточняется.
Напомним, контрразведка СБУ предотвратила еще один теракт на объектах Сил обороны Украины. В Донецкой области задержали российскую агентку, которая готовила подрыв прифронтового здания ТЦК.
Российские удары по зданиям ТЦК: что известно
Летом 2025 года российские войска системно наносили удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины, в основном – с помощью ударных БпЛА.
7 июля
- При атаке на Харьков зафиксировано попадание в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию.
- В Запорожье – попадание рядом с Запорожским областным ТЦК и СП.
6 июля
- Россияне нанесли удар по Кременчугскому районному ТЦК и СП.
3 июля
- В результате атаки дронов пострадала территория Полтавского городского и областного ТЦК и СП.
30 июня
- В Кривом Роге зафиксирован удар вблизи районного ТЦК, возник пожар.