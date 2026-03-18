18 марта 2026, 11:25

В Сумах российский дрон попал в здание ТЦК

Фото: соцсети
В среду, 18 марта, в Сумах вражеский беспилотник попал в здание территориального центра комплектования

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Тем временем глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что ударный БпЛА атаковал административное здание в Заречном районе города.

По его словам, в результате атаки пострадал несовершеннолетний.

16-летний парень находился вблизи места попадания. Его с ранением госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Информация о других пострадавших и последствиях удара уточняется.

Напомним, контрразведка СБУ предотвратила еще один теракт на объектах Сил обороны Украины. В Донецкой области задержали российскую агентку, которая готовила подрыв прифронтового здания ТЦК.

Российские удары по зданиям ТЦК: что известно

Летом 2025 года российские войска системно наносили удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины, в основном – с помощью ударных БпЛА.

7 июля

6 июля

3 июля

30 июня

  • В Кривом Роге зафиксирован удар вблизи районного ТЦК, возник пожар.
