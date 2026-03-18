В Сумах российский дрон попал в здание ТЦК

В среду, 18 марта, в Сумах вражеский беспилотник попал в здание территориального центра комплектования

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Тем временем глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что ударный БпЛА атаковал административное здание в Заречном районе города.

По его словам, в результате атаки пострадал несовершеннолетний.

16-летний парень находился вблизи места попадания. Его с ранением госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Информация о других пострадавших и последствиях удара уточняется.

Напомним, контрразведка СБУ предотвратила еще один теракт на объектах Сил обороны Украины. В Донецкой области задержали российскую агентку, которая готовила подрыв прифронтового здания ТЦК.

Российские удары по зданиям ТЦК: что известно

Летом 2025 года российские войска системно наносили удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины, в основном – с помощью ударных БпЛА.

7 июля

При атаке на Харьков зафиксировано попадание в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию.

В Запорожье – попадание рядом с Запорожским областным ТЦК и СП.

6 июля

Россияне нанесли удар по Кременчугскому районному ТЦК и СП.

3 июля

В результате атаки дронов пострадала территория Полтавского городского и областного ТЦК и СП.

30 июня