Как выглядит новая подземная школа в Харькове, где будут учиться более 1800 детей

В Слободском районе Харькова официально открыли современную подземную школу, возведенную с соблюдением всех норм защиты

Об этом сообщил Харьковский городской совет, передает RegioNews .

"Открытие безопасного образовательного пространства состоялось на базе одного из лицеев в Слободском районе. Строительство подземной школы было осуществлено на средства городского бюджета и государственной субвенции. В заведении обустроили 21 учебный кабинет", - говорится в сообщении.

В подземном пространстве планируют совмещать разные направления образовательной деятельности: занятия для будущих первоклассников, работу с дошкольниками, профориентационную поддержку старшеклассников, а также подготовку учащихся 10-х классов к национальному мультипредметному тесту, отметили в горсовете.

Как рассказал на открытии городской голова Игорь Терехов, к началу нового учебного года в Харькове планируют открыть еще три безопасных образовательных пространства: одну подземную школу, еще одно пространство в метрошколе с учебными классами и одно противорадиационное укрытие.

В 2024-2025 годах в Харькове построили семь подземных школ.

Харьковщина формирует новую модель безопасного развития образования и медицины благодаря поддержке ЮНИСЕФ и других международных партнеров. Также ведется работа над созданием подземной областной больницы, реабилитационного центра для детей и ветеранов, а также современной онкологической больницы.