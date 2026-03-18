Россияне сбросили две ФАБ-250 на Краматорск: среди раненых – дети
Ночью 18 марта Краматорск на Донетчине подвергся авиаударам
Об этом сообщил начальник Краматорского ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.
Российские войска с использованием двух ФАБ-250 ударили по частному сектору и спальному району многоэтажек.
В результате обстрела получили ранения 8 жителей, в том числе – два ребенка.
Повреждены по меньшей мере три десятка частных домов и две многоэтажки.
Окончательные последствия российского террора еще не устанавливаются.
Напомним, ночью 18 марта российские войска ударили беспилотником по жилому сектору поселка Золочев Харьковской области. Пострадали пять человек.
