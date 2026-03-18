Об этом сообщил начальник Краматорского ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.

Российские войска с использованием двух ФАБ-250 ударили по частному сектору и спальному району многоэтажек.

В результате обстрела получили ранения 8 жителей, в том числе – два ребенка.

Повреждены по меньшей мере три десятка частных домов и две многоэтажки.

Окончательные последствия российского террора еще не устанавливаются.

Напомним, ночью 18 марта российские войска ударили беспилотником по жилому сектору поселка Золочев Харьковской области. Пострадали пять человек.