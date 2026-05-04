04 мая 2026, 13:56

Земельная афера на Киевщине: более 60 га переоформили через фейковые документы

Фото: Национальная полиция
Правоохранители разоблачили организованную группу, незаконно присвоившую более 60 гектаров земель на территории Киевской области

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники использовали поддельные документы для внесения ложных сведений в Государственный земельный кадастр. В дальнейшем участки оформляли на подставных лиц с целью дальнейшей продажи.

Организатором схемы, по информации правоохранителей, 47-летний житель пгт Ставище Киевской области. Вместе с сообщниками он обеспечивал переоформление земельных паев через фиктивные документы и подставных владельцев.

В результате незаконных действий фигурантам удалось завладеть земельными участками общей площадью более 60 гектаров, чем нанесен значительный ущерб государству.

В рамках расследования провели около 30 обысков по местам жительства фигурантов. Изъята документация, техника, наличные деньги в различных валютах на сумму более 150 тысяч долларов США, а также транспортные средства.

Организатору и еще семи сообщникам сообщили о подозрении. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернопольской области вручили подозрение директору за захват земли в Виннице. За совершенное фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы.

