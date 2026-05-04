В Харьковской области 4 мая вблизи села Светличное Золочевской общины во время сельскохозяйственных работ на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В результате взрыва пострадал 55-летний мужчина. Он получил тяжелые травмы ноги.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Напомним, что утром 4 мая Россия нанесла удар по ракете по территории СТО в Мерефе на Харьковщине. На месте погибли четыре человека, еще два человека скончались в больнице. Число пострадавших в результате удара возросло до 36 человек.

В результате атаки повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, заведение питания, помещения СТО, автотранспорт.

По предварительным данным правоохранителей, войска РФ применили баллистическую ракету "Искандер".