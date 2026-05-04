Российские оккупанты в течение дня более 50 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего пять человек получили ранения

Об этом глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Телеграмме, передает RegioNews .

Для атак россияне применили авиационную бомбу, артиллерию и беспилотники.

В Никопольском районе враг бил по Никополю, Красногригоревской, Марганецкой, Покровской и Мировской общинах.

В результате вражеских ударов там изуродованы частные дома, предприятие, инфраструктура, детский сад, заправка и автомобили. Среди населения пятеро пострадавших, все они будут лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе армия РФ попала по Покровской общине – повреждения получили жилой дом и автомобили.

По уточненным данным, из-за вчерашней атаки российских войск в Синельниковском районе пострадал 13-летний мальчик. В тяжелом состоянии его доставили в областную больницу в Днепре.

