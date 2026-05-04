Фото: Zelenskiy / Official

Президент Владимир Зеленский 4 мая объявил о введении "режима тишины" на всей линии фронта, начиная с 6 мая

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews .

"На сегодняшний день не было ни одного официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о котором заявляется в российских социальных сетях", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина считает, что человеческая жизнь является несравнимо большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины" и объявляет о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

По словам президента, к настоящему моменту достаточно времени, чтобы обеспечить наступление тишины.

"Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Пора российским вождям делать реальные шаги для завершения их войны, если уже российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины", - добавил Зеленский.

4 мая Министерство обороны России объявило о том, что оно назвало "перемирием в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне", которое будет действовать с 8 по 9 мая.

Президент Владимир Зеленский по поводу инициативы прекратить огонь 9 мая заявил, что соответствующий разговор проходил между американской и российской сторонами. С украинскими властями по этому поводу диалога не было.

Напомним, что РФ объявляла пасхальное перемирие . Оно действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.