14:55  04 мая
На Ровенщине военные ТЦК избили подростка металлической палкой: подробности
21:10  04 мая
Во Львове ИИ обрезал деревья вместо коммунальщиков
13:56  04 мая
Земельная афера на Киевщине: более 60 га переоформили через фейковые документы
UA | RU
UA | RU
04 мая 2026, 22:16

Зеленский объявил "режиму тишины" с 6 мая и ответил на слухи о мире

04 мая 2026, 22:16
Читайте також українською мовою
Фото: Zelenskiy / Official
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский 4 мая объявил о введении "режима тишины" на всей линии фронта, начиная с 6 мая

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews .

"На сегодняшний день не было ни одного официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о котором заявляется в российских социальных сетях", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина считает, что человеческая жизнь является несравнимо большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины" и объявляет о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

По словам президента, к настоящему моменту достаточно времени, чтобы обеспечить наступление тишины.

"Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Пора российским вождям делать реальные шаги для завершения их войны, если уже российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины", - добавил Зеленский.

4 мая Министерство обороны России объявило о том, что оно назвало "перемирием в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне", которое будет действовать с 8 по 9 мая.

Президент Владимир Зеленский по поводу инициативы прекратить огонь 9 мая заявил, что соответствующий разговор проходил между американской и российской сторонами. С украинскими властями по этому поводу диалога не было.

Напомним, что РФ объявляла пасхальное перемирие . Оно действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Зеленский прекращение огня переговоры РФ война
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Удар КАБами по жилым кварталам: пограничники показали кадры авиаудара по Константиновке (ВИДЕО)
04 мая 2026, 22:53
Как бригада "Гарт" остановила наступление РФ возле села Землянки в Харьковской области (ВИДЕО)
04 мая 2026, 21:57
СБУ разоблачила военного-иностранца, который "сливал" данные россиянам
04 мая 2026, 21:55
В Харьковской области во время полевых работ подорвался тракторист: мужчина лишился ноги
04 мая 2026, 21:50
Российские оккупанты ударили по территории спортивного объекта в Харькове
04 мая 2026, 21:35
Во Львове военный "трудоустраивал" желающих за взятки
04 мая 2026, 21:35
Во Львове ИИ обрезал деревья вместо коммунальщиков
04 мая 2026, 21:10
Как выглядит новая подземная школа в Харькове, где будут учиться более 1800 детей
04 мая 2026, 20:59
Более 50 атак за сутки: россияне подвергли массированному обстрелу Никопольский и Синельниковский районы, есть раненые
04 мая 2026, 20:42
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »