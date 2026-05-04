Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews .

"На прошлой неделе на севере Харьковской области враг продолжил активные наступательные действия на позиции пограничной бригады "Гарт". Малыми группами, преимущественно по два человека, со стороны российских населенных пунктов Старый и Тишанка он предпринимал попытки пересечь государственную границу Украины в направлении села Землянки", - говорится в сообщении.

При передвижении по открытой местности, для повышения мобильности, иногда россияне применяли мототехнику. Действовали при поддержке дронов, авиации, артиллерии и минометов.

Впрочем, разведывательно-ударные группы "Гарту" вовремя обнаруживали движение российских войск и уничтожали их еще на вражеской территории.

В результате пограничники ликвидировали на этом направлении 47 россиян, еще 32 были ранены. Остальные вынуждены были отступить.

Понеся большие потери, россияне снизили свою активность.

Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1120 военных РФ. Кроме того, защитники уничтожили шесть танков, четыре боевых бронированных машин, 113 артиллерийских систем, две РСЗО, а также 268 единиц автомобильной техники.