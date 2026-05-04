Во Львове ИИ обрезал деревья вместо коммунальщиков

В социальных сетях активно распространяли изображение, которое публиковали на "Горячей линии города" в ответ на обращение жителя об обрезке дерева. Однако фотография, которая была якобы отчетом о проделанной работе, на самом деле была сгенерирована искусственным интеллектом.

По словам главы Франковской районной администрации Галины Наровной, после обращения жителя работница администрации связалась с подрядчиком. Как пояснили в администрации, подрядчик прислал пример того, как дерево могло бы выглядеть после обрезки, чтобы показать, что такой вариант нецелесообразен и этого делать нельзя. Однако работница подумала, что это результат работы и передала изображение в ответ.

