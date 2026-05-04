В Днепре 4 мая во время осуществления мероприятий по оповещению произошло нападение на представителей Территориального центра комплектования

Об этом сообщила полиция Днепра, передает RegioNews .

Событие произошло в понедельник, 4 мая, в Соборном районе.

По предварительной информации, во время мер оповещения местный житель произвел выстрелы в сторону группы оповещения. Травмированы два представителя ТЦК.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос предоставления ей правовой квалификации.

Напомним, что в Ровенской области военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на убийство после обстрела работников ТЦК и полицейского.