04 мая 2026, 21:35

Российские оккупанты ударили по территории спортивного объекта в Харькове

Фото иллюстративное
Российские оккупанты 4 мая атаковали дроном Киевский район Харькова

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегуб, передает RegioNews .

Предварительно зафиксировано попадание на территории спортивного объекта.

Информация о пострадавших, по его словам, не поступала.

Напомним, что утром 4 мая Россия нанесла удар по ракете по территории СТО в Мерефе на Харьковщине. На месте погибли четыре человека, еще два человека скончались в больнице. Число пострадавших в результате удара возросло до 36 человек.

В результате атаки повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, заведение питания, помещения СТО, автотранспорт.

По предварительным данным правоохранителей, войска РФ применили баллистическую ракету "Искандер".

