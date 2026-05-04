Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегуб, передает RegioNews .

Предварительно зафиксировано попадание на территории спортивного объекта.

Информация о пострадавших, по его словам, не поступала.

Напомним, что утром 4 мая Россия нанесла удар по ракете по территории СТО в Мерефе на Харьковщине. На месте погибли четыре человека, еще два человека скончались в больнице. Число пострадавших в результате удара возросло до 36 человек.

В результате атаки повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, заведение питания, помещения СТО, автотранспорт.

По предварительным данным правоохранителей, войска РФ применили баллистическую ракету "Искандер".