У Сумах російський дрон влучив у будівлю ТЦК

Фото: соцмережі

У середу, 18 березня, в Сумах ворожий безпілотник влучив у будівлю територіального центру комплектування

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Тим часом, голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що ударний БпЛА атакував адміністративну будівлю в Зарічному районі міста.

За його словами, Внаслідок атаки постраждав неповнолітній.

16-річний хлопець перебував поблизу місця влучання. Його з пораненням госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Інформація щодо інших постраждалих та наслідків удару уточнюється.

Російські удари по будівлях ТЦК: що відомо

Влітку 2025 року російські війська системно завдавалиударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в різних регіонах України, здебільшого – за допомогою ударних БпЛА.

7 липня

Під час атаки на Харків зафіксовано влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію.

У Запоріжжі – влучання поруч із Запорізьким обласним ТЦК та СП.

6 липня

Росіяни завдали удару по Кременчуцькому районному ТЦК та СП.

3 липня

Унаслідок атаки дронів постраждала територія Полтавського міського та обласного ТЦК та СП.

30 червня