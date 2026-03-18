12:54  18 березня
На Миколаївщині сталася масштабна пожежа на фермі
10:57  18 березня
На Київщині 13-річного хлопця вразило струмом на даху електрички
09:27  18 березня
РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: є поранені
18 березня 2026, 11:25

У Сумах російський дрон влучив у будівлю ТЦК

18 березня 2026, 11:25
У середу, 18 березня, в Сумах ворожий безпілотник влучив у будівлю територіального центру комплектування

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Тим часом, голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що ударний БпЛА атакував адміністративну будівлю в Зарічному районі міста.

За його словами, Внаслідок атаки постраждав неповнолітній.

16-річний хлопець перебував поблизу місця влучання. Його з пораненням госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Інформація щодо інших постраждалих та наслідків удару уточнюється.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ запобігла ще одному теракту на об’єктах Сил оборони України. На Донеччині затримали російську агентку, яка готувала підрив прифронтової будівлі ТЦК.

Російські удари по будівлях ТЦК: що відомо

Влітку 2025 року російські війська системно завдавалиударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в різних регіонах України, здебільшого – за допомогою ударних БпЛА.

  • У Кривому Розі зафіксовано удар поблизу районного ТЦК, виникла пожежа.
Росіяни скинули дві ФАБ-250 на Краматорськ: серед поранених – діти
18 березня 2026, 09:51
РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: є поранені
18 березня 2026, 09:27
Росіяни атакували дроном Золочів на Харківщині: п’ятеро постраждалих
18 березня 2026, 09:13
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Chanel, Cartier та Hermès у мікроавтобусі: на Львівщині митники вилучили брендові речі на 1,5 млн
18 березня 2026, 14:07
Пожежа в 14-поверхівці на Київщині: рятувальники евакуювали мешканців
18 березня 2026, 13:55
Повернення пільг донорам крові: українців просять підтримати петицію
18 березня 2026, 13:32
Обшуки в Одеському міському управлінні торгівлі: правоохоронці перевіряють керівництво
18 березня 2026, 13:32
У Сумській області затримали майора ТЦК за пособництво дезертирству
18 березня 2026, 13:19
На Закарпатті заблокували три канали переправлення чоловіків до Угорщини та Румунії
18 березня 2026, 13:14
На Миколаївщині сталася масштабна пожежа на фермі
18 березня 2026, 12:54
У Києві п’яний перехожий викрав чужу Skoda і залишив її в іншому районі міста
18 березня 2026, 12:41
Мотоштурм росіян на Покровському напрямку провалився: Сили оборони відбили атаку
18 березня 2026, 12:26
Готував обстріл однієї з найбільших ТЕС України: на Харківщині затримали російського агента
18 березня 2026, 12:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
