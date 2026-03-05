Фото: СБУ

Контрразведка СБУ предотвратила еще один теракт на объектах Сил обороны Украины. В Донецкой области задержали российскую агентку, которая готовила подрыв прифронтового здания ТЦК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Злоумышленница должна была заложить самодельную взрывчатку в мусорный контейнер у входа в режимное учреждение. Далее российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать бомбу в час пик.

В момент взрыва фигурантка собиралась на собственном авто выехать из области и дальше двигаться в направлении западной границы, чтобы сбежать в РФ через третьи страны.

Сотрудники СБУ сорвали замысел врага и задержали агентку, когда она прибыла на локацию, чтобы встретить российский дрон, на "борту" которого россияне должны были передать взрывчатку.

На месте у задержанной изъяли самодельную бомбу (почти 2 кг в тротиловом эквиваленте) с металлическими элементами для увеличения радиуса поражения и мобильным телефоном для удаленной активации.

Задачу врага выполняла завербованная жительница Николаевки Краматорского района. В поле зрения оккупантов она попала, когда писала в чатах Телеграмм-каналов о своих надеждах на полную оккупацию региона.

В ходе расследования СБУ также установила, что агентка предлагала куратору из РФ использовать ее квартиру как скрытую "перевальную базу" для российских диверсионно-разведывательных групп.

В ходе обысков у задержанной изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с российским спецслужбистом.

Фигурантке объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантки по фактам подготовки к совершению теракта.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Харькова. Задержан 16-летний агент российской военной разведки, который готовил взрыв в многоэтажном доме.