08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
08:22  05 марта
$15 тысяч за "закрытые глаза": в суд передали дело эксинспектора Львовской таможни
23:55  04 марта
В Украине подорожал природный газ: какая теперь стоимость кубометра
UA | RU
UA | RU
05 марта 2026, 10:24

Пыталась подорвать здание ТЦК в Донецкой области: СБУ задержала российскую агентку

05 марта 2026, 10:24
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Контрразведка СБУ предотвратила еще один теракт на объектах Сил обороны Украины. В Донецкой области задержали российскую агентку, которая готовила подрыв прифронтового здания ТЦК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Злоумышленница должна была заложить самодельную взрывчатку в мусорный контейнер у входа в режимное учреждение. Далее российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать бомбу в час пик.

В момент взрыва фигурантка собиралась на собственном авто выехать из области и дальше двигаться в направлении западной границы, чтобы сбежать в РФ через третьи страны.

Сотрудники СБУ сорвали замысел врага и задержали агентку, когда она прибыла на локацию, чтобы встретить российский дрон, на "борту" которого россияне должны были передать взрывчатку.

На месте у задержанной изъяли самодельную бомбу (почти 2 кг в тротиловом эквиваленте) с металлическими элементами для увеличения радиуса поражения и мобильным телефоном для удаленной активации.

Пыталась взорвать здание ТЦК в Донецкой области: СБУ задержала российскую агентку

Задачу врага выполняла завербованная жительница Николаевки Краматорского района. В поле зрения оккупантов она попала, когда писала в чатах Телеграмм-каналов о своих надеждах на полную оккупацию региона.

В ходе расследования СБУ также установила, что агентка предлагала куратору из РФ использовать ее квартиру как скрытую "перевальную базу" для российских диверсионно-разведывательных групп.

В ходе обысков у задержанной изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с российским спецслужбистом.

Фигурантке объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантки по фактам подготовки к совершению теракта.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Харькова. Задержан 16-летний агент российской военной разведки, который готовил взрыв в многоэтажном доме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война СБУ теракт задержание Донецкая область ТЦК агент рф российские агенты
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта
05 марта 2026, 10:57
В Хмельницком столкнулись легковушка и микроавтобус: двое пострадавших
05 марта 2026, 10:52
С 6 марта на дорогах Украины заработают 37 новых камер автофиксации
05 марта 2026, 10:40
Харьковщина под ударами врага: двое погибших, среди 13 раненых – ребенок
05 марта 2026, 10:09
На Волыни руководителя Госпродпотребслужбы задержали за вымогательство взятки
05 марта 2026, 09:55
Российские войска попали в гражданское судно в Черном море: есть пострадавшие
05 марта 2026, 09:47
Планшеты Xiaomi: какие параметры действительно решают в 2026 (экран, батарея, память) – обзор от Алло
05 марта 2026, 09:31
Люкс в багажнике: на Закарпатье таможенники изъяли брендовые вещи почти на 2 млн грн
05 марта 2026, 09:17
Почти 100 уклонистов: ГБР раскрыло масштабную схему военных ТЦК в Киеве
05 марта 2026, 09:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »