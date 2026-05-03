Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
03 мая 2026, 13:38

Пленки Миндича и иллюзия "украинского пути"

Читайте також українською мовою
Стыд. Мерзость. Две основные эмоции когда смотришь озвучку записей из пленок Миндича, на которых обсуждают взятие под контроль Сенс банк
Фотоколлаж: из открытых источников
Похоже, это общие эмоции всех, кто работает в финансовом секторе. Знают, как должен работать банк. Как должно работать корпоративное управление.

А других и быть не может. Когда два решали, которым даже мысли сформулировать сложно, вдруг могут решать, кто будет работать в Наблюдательном Совете государственного банка.

Стыд и мерзость. И хочется это смыть с себя, виртуально помыв руки или даже принять душ.

Но есть еще нечто. И это уже позитив. Проявление. Ибо именно такой разговор иллюстрирует мечту всех кричащих о внешнем управлении, о диктате МВФ, о засилье иностранцев. Ибо именно так они хотят, чтобы все происходило. Без открытых конкурсов, без контроля иностранцев. Хотят, чтобы все определяли случайные решения, приближенные к украинским политикам.

И теперь нам показали, что они хотят на самом деле. Как это должно происходить согласно "украинским традициям". Обычно. Это альтернатива.

Такая картина должна быть у нас у всех в голове, когда очередной новый популист или старая популистка будут убеждать нас, что нам не нужны реформы и нам не нужно слушать Запад. Что у нас есть собственный путь.

Альтернатива голосу Запада этот шепот решал. Альтернатива реформе корпоративного управления. Альтернатива решающему голосу международников. Альтернативный честной приватизации.

Это не о суверенитете. Это о грязном решалове в каком-то дорогом доме. О шахматке на коленках. О распиле. О суверенной коррупции.

Этот шепот решал возможен, потому что годами Украина саботирует реформы. А даже если и делает, то хочет сразу хакнуть. И если Запад навязывает нам корпоративное управление, то первое желание политиков сделать так, чтобы людей выбирали в него решали. И у них всегда есть списочек. И мы видим людей, которые постоянно выныривают то здесь то там.

Не всегда это у них выходит. К счастью. Но стоит только МВФ, Всемирному Банку, Еврокомиссии расслабиться и немного отпустить ситуацию, так на арену сразу выходят такие решали.

Но теперь вы будете иметь картинку в голове на случай, когда снова услышите, что Запад навязывает нам что-то чужое и хочет управлять. Вот что скрывается за всеми страшными теориями заговоров о коварных англосаксе. Вот для чего используют термин "соросьенок". Вот где постоянно совпадают интересы россиян и местных решений.

НАБУ САП МВФ скандал банк Тимур Миндич пленки Миндича финансовый сектор
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
