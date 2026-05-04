04 мая 2026, 14:55

На Ровенщине военные ТЦК избили подростка металлической палкой: подробности

Иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители начали досудебное расследование по факту избиения несовершеннолетнего в Сарненском районе Ровенской области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 3 мая вблизи села Чудель.

По предварительным данным, 17-летний местный житель ехал по мотоциклу вместе с несовершеннолетним товарищем, когда их остановили неустановленные лица. По словам молодого человека, он услышал, что это были военнослужащие ТЦК и СП.

Водитель сообщил свой возраст, после чего его товарищ скрылся. Сам подросток заявляет, что впоследствии его избили металлической палкой.

Парня госпитализировали. В больнице ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы, а также ушибы рук, ног и грудной клетки.

Мать потерпевшего обратилась в полицию.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к инциденту.

В Ровенском областном ТЦК и СП заявили, что информация проверяется, назначено служебное расследование и отметили готовность сотрудничать с правоохранителями.

"В случае установления факта причастности военнослужащих ТЦК и СП к этому событию они будут привлечены к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", – подчеркнули в ТЦК.

