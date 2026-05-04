СБУ разоблачила военного-иностранца, который "сливал" данные россиянам

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, у иностранца были профессиональные знания по огневой и тактической подготовке. В 2024 году он прибыл в Украину, чтобы тренировать мобилизованных. Однако вскоре его завербовали российские спецслужбы. После этого он начал передавать россиянам данные об иностранных инструкторах Сил обороны, с которыми он общался раньше.

В частности, иностранец готовил для "отчета" координаты учебных центров ВСУ на юге Украины, где в свое время тренировал мобилизованных. Он также получил заказы от ФСБ на подготовку серии терактов. Для этого ему передали инструкцию по изготовлению самодельной бомбы и геолокацию схрона, из которого он забрал пистолет с двумя снаряженными магазинами.

СБУ задержала его на этапе планирования терактов. Суд назначил ему наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы.

