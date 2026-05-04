Во Львове военный "трудоустраивал" желающих за взятки

Галицкий районный суд Львова признал военнослужащего пограничного отряда виновным в злоупотреблении влиянием. Он обещал повлиять на должностных лиц для трудоустройства человека на военную службу по контракту

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Мужчина хотел проходить военную службу за пределами Львова и знакомый посоветовал ему обратиться к знакомому инспектору пограничной службы. При встрече пограничник назвал "прайс": 2 тысячи долларов.

Во время следующей встречи мужчина принес всего 500 долларов. По словам свидетеля, пограничник возмутился, что у него не вся сумма и угрожал, что его отправят сразу на восток, потому что он неответственно отнесся к вопросу и приказал к вечеру принести остальные деньги. В тот же вечер произошло задержание.

На суде военный отрицал вину, однако отказался давать показания. Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

