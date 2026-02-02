У Сумах активісти закликають брати безпритульних тварин на перетримку під час сильних морозів
Активістка Сумського обласного осередку ГО «Захист Держави» Марфа власним прикладом закликала допомогти бездомним тваринам під час морозів
Про це повідомляє RegioNews
"Під час сильного похолодання, яке зараз на Сумщині, це мова не про комфорт, а про виживання для безпритульних собак і котів", – йдеться у повідомленні.
Представники Сумського обласного осередку ГО "Захист Держави" днями відвідали притулок і впевнилися у цьому на власному досвіді.
"Хотілося б, звісно, взяти тваринку назавжди, але маючи вдома вже двох підібраних котів, не маю такої можливості. Та я дуже хочу не проходити повз. Я можу допомогти хоча б так і це краще, ніж мороз і самотність у вольєрі", – вважає Марфа.
