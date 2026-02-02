У Сумах активісти закликають брати безпритульних тварин на перетримку під час сильних морозів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку ГО Захист Держави. Суми у Фейсбуці.

"Під час сильного похолодання, яке зараз на Сумщині, це мова не про комфорт, а про виживання для безпритульних собак і котів", – йдеться у повідомленні.

Представники Сумського обласного осередку ГО "Захист Держави" днями відвідали притулок і впевнилися у цьому на власному досвіді.

"Хотілося б, звісно, взяти тваринку назавжди, але маючи вдома вже двох підібраних котів, не маю такої можливості. Та я дуже хочу не проходити повз. Я можу допомогти хоча б так і це краще, ніж мороз і самотність у вольєрі", – вважає Марфа.

Нагадаємо, на Сумщині поліцейські врятували кошеня з-під завалів після удару росіян. Тварина дивом вижила під завалами.