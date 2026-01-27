Пограничники уничтожили важную инфраструктуру противника в Сумской области

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В ходе заранее спланированных и слаженных действий была осуществлена эффективная воздушная разведка, по результатам которой определены приоритетные цели и нанесены точное огневое поражение по ключевым элементам инфраструктуры врага", – говорится в сообщении.

По итогам боевой работы уничтожены и поражены антенны связи и управление беспилотными летательными аппаратами, автотранспорт, укрытие, а также живая сила противника.

Напомним, несколько дней назад украинские пограничники нанесли удары по врагу в Сумской области. Это произошло на Северо-Слобожанском направлении.