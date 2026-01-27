В Сумской области россияне убили супругов: мужчина пытался спасти раненую жену
Трагедия произошла в одном из приграничных сел Краснопольского общества. Супруги пытались покинуть опасную территорию
Об этом сообщает Сумская военная администрация, передает RegioNews.
Муж перевозил раненую жену на санях. Во время движения русские военные атаковали их. В результате удара 52-летняя женщина погибла. Впоследствии россияне ударили еще одним дроном и убили ее мужа.
"Этих людей могли спасти. Но повторные атаки врага забрали у них все возможности добраться до спасения. Это – очередное военное преступление России. Искренние соболезнования родным и близким погибшей семьи", - говорится в сообщении ОВА.
Напомним, ранее в Добропольской общине Донбасса полицейские из группы "Белые ангелы" эвакуировали семью, которая несколько дней жила в импровизированном блиндаже. Семья находилась в поселке Водянское и оказалась в критических условиях из-за постоянных обстрелов.