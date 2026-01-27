В Сумской области россияне убили супругов: мужчина пытался спасти раненую жену

Иллюстративное фото

Об этом сообщает Сумская военная администрация, передает RegioNews.

Муж перевозил раненую жену на санях. Во время движения русские военные атаковали их. В результате удара 52-летняя женщина погибла. Впоследствии россияне ударили еще одним дроном и убили ее мужа.

"Этих людей могли спасти. Но повторные атаки врага забрали у них все возможности добраться до спасения. Это – очередное военное преступление России. Искренние соболезнования родным и близким погибшей семьи", - говорится в сообщении ОВА.

Напомним, ранее в Добропольской общине Донбасса полицейские из группы "Белые ангелы" эвакуировали семью, которая несколько дней жила в импровизированном блиндаже. Семья находилась в поселке Водянское и оказалась в критических условиях из-за постоянных обстрелов.