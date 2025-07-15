В Сумской области полицейские спасли котенка из-под завалов после удара россиян
Животные, к сожалению, часто становятся жертвами в войне РФ против Украины. Однако случаются чудеса. В этот раз сумским правоохранителям удалось спасти котика после атаки врага
Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.
После российского обстрела в Сумской области полицейский спас котенка. Животное чудом выжило под завалами. Нашли котика благодаря тому, что он издавал звуки. Котенок осторожно достали, напоили водой и передали в надежные руки.
"Несмотря на пережитое, у животного нет серьезных повреждений. А еще малыш нашел себе новую семью среди полицейских", - говорят в полиции.
Напомним, в Днепре хищная птица пыталась прогнать русский дрон. В результате он получил перелом плечевой кости. Сейчас ветеринары его лечат.
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