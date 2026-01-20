09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
00:55  20 января
В Украине продолжают дорожать яйца: сколько теперь стоит штука
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 07:12

Жители Сум перекрыли дорогу из-за длительных отключений электроэнергии

20 января 2026, 07:12
Читайте також українською мовою
Фото: Суспильное Сумы
Читайте також
українською мовою

Вечером 19 января жители Сум вышли на митинг из-за длительного отключения электроэнергии, а еще перекрыли дорогу

Об этом сообщают журналисты Суспильного, передает RegioNews.

Митингующие не пропускали и общественный транспорт. Их главное требование – равномерное распределение электроэнергии по очереди.

"У нас с шести утра до сих пор нет света", – говорит Людмила, жительница дома по ул. ВСУ 43а. Добавляет в доме автономное отопление, в комнате +9°.

На месте работала Патрульная полиция.

Сообщается, что к митингующим также приезжал и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Ранее в НЭК "Укрэнерго" отмечали, что в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов. В "Сумыоблэнерго" добавили, что продолжительность действия графиков или их полная отмена спрогнозировать невозможно.

Напомним, во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут использоваться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Ранее стало известно, сколько может занять состояние чрезвычайной ситуации в энергетике Украины. Чрезвычайная ситуация в энергетике может занять до конца отопительного сезона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
митинг Сумы энергетика отключения света российская армия местные жители перекрытие дороги Кобзарь Артем Николаевич
Город на Харьковщине полностью остался без света после российской атаки
19 января 2026, 20:22
В Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 20 января
19 января 2026, 18:59
Стало известно, сколько может длиться состояние чрезвычайной ситуации в энергетике Украины
19 января 2026, 13:39
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Почти половина – дети: на Днепропетровщине растет заболеваемость ОРВИ
20 января 2026, 09:30
Отсутствовало несколько часов: военного со Львовщины оштрафовали на 8,5 тыс. грн
20 января 2026, 09:26
В Ровенской области в результате утренней атаки обесточены более 10 тысяч абонентов
20 января 2026, 09:21
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
20 января 2026, 09:00
Россияне атаковали Виннитчину: есть попадание в критическую инфраструктуру
20 января 2026, 08:56
Ночная атака на Киевщину: повреждены две АЗС, погиб мужчина
20 января 2026, 08:49
Левый берег Киева под ударом: пострадала женщина, повреждены дома и авто
20 января 2026, 08:36
Сутки без отбоя: Запорожская область под непрерывной воздушной тревогой
20 января 2026, 08:34
Из-за обстрелов в регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
20 января 2026, 08:27
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
20 января 2026, 08:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »