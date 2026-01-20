Жители Сум перекрыли дорогу из-за длительных отключений электроэнергии

Фото: Суспильное Сумы

Вечером 19 января жители Сум вышли на митинг из-за длительного отключения электроэнергии, а еще перекрыли дорогу

Об этом сообщают журналисты Суспильного, передает RegioNews.

Митингующие не пропускали и общественный транспорт. Их главное требование – равномерное распределение электроэнергии по очереди.

"У нас с шести утра до сих пор нет света", – говорит Людмила, жительница дома по ул. ВСУ 43а. Добавляет в доме автономное отопление, в комнате +9°.

На месте работала Патрульная полиция.

Сообщается, что к митингующим также приезжал и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Ранее в НЭК "Укрэнерго" отмечали, что в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов. В "Сумыоблэнерго" добавили, что продолжительность действия графиков или их полная отмена спрогнозировать невозможно.

Напомним, во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут использоваться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Ранее стало известно, сколько может занять состояние чрезвычайной ситуации в энергетике Украины. Чрезвычайная ситуация в энергетике может занять до конца отопительного сезона.