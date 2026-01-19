Стало известно, сколько может длиться состояние чрезвычайной ситуации в энергетике Украины
Чрезвычайная ситуация в энергетике может продолжаться до конца отопительного сезона
Как передает RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.
По его словам, это просто принятие временных чрезвычайных мер в энергетике.
"Это было в 2014 году, когда антрацитовый уголь прекратили поставлять из Донбасса, затем в 2015 году", – отметил эксперт.
Это состояние предполагает сокращение энергопотребления, упрощение бюрократических процедур для запуска нового поколения, перераспределение средств между статьями расходов в энергетике, изменение режима действия комендантского часа и другое.
"Никакие жесткие меры не применены, и я не исключаю, что действие ЧС продолжится до окончания отопительного сезона", – подытожил Рябцев.
Как сообщалось, в понедельник, 19 января, в нескольких регионах Украины из-за обстрелов введены аварийные отключения электроэнергии.