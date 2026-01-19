11:50  19 января
19 января 2026, 13:39

Стало известно, сколько может длиться состояние чрезвычайной ситуации в энергетике Украины

19 января 2026, 13:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Чрезвычайная ситуация в энергетике может продолжаться до конца отопительного сезона

Как передает RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

По его словам, это просто принятие временных чрезвычайных мер в энергетике.

"Это было в 2014 году, когда антрацитовый уголь прекратили поставлять из Донбасса, затем в 2015 году", – отметил эксперт.

Это состояние предполагает сокращение энергопотребления, упрощение бюрократических процедур для запуска нового поколения, перераспределение средств между статьями расходов в энергетике, изменение режима действия комендантского часа и другое.

"Никакие жесткие меры не применены, и я не исключаю, что действие ЧС продолжится до окончания отопительного сезона", – подытожил Рябцев.

Как сообщалось, в понедельник, 19 января, в нескольких регионах Украины из-за обстрелов введены аварийные отключения электроэнергии.

