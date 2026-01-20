Мешканці Сум перекрили дорогу через тривалі відключення електроенергії
Ввечері 19 січня мешканці Сум вийшли на мітинг через тривале відключення електроенергії, а ще перекрили дорогу
Про це повідомляють журналісти Суспільного, передає RegioNews.
Мітингувальники не пропускали і громадський транспорт. Їхня головна вимога – рівномірне розподілення електроенергії по чергах.
"У нас з шостої ранку і досі немає світла", – каже Людмила, жителька будинку по вул. ЗСУ 43а. Додає, у будинку автономне опалення, у кімнаті +9°.
На місці працювала Патрульна поліція.
Повідомляється, що до мітингувальників також приїжджав в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.
Раніше в НЕК "Укренерго" зазначали, що у кількох регіонах України введені аварійні відключення через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів. У "Сумиобленерго" додали, що тривалість дії графіків або їхнє повне скасування спрогнозувати неможливо.
Нагадаємо, у вівторок, 20 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Раніше стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України. Надзвичайна ситуація в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону.